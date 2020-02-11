Минфин РФ рассказал о сроках приобретения пакета акций Сбербанка у ЦБ

Москва, 11 февраля. Министерство финансов России заявило, что конкретные даты приобретения пакета акций Сбербанка у ЦБ будут определены позднее. Как отметили в ведомстве, покупка акций предполагает этапность, так как в Фонде национального благосостояния (ФНБ) недостаточно средств для приобретения всего пакета одновременно.

Как сообщает пресс-служба Минфина России, законопроект, предусматривающий выход регулятора из капитала ПАО «Сбербанк России» был разработан министерством финансов и Центробанком. Отмечается, что его обсудят на заседании правительства в четверг.

Пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Эти средства будут сформированы в фонде в течение 12 месяцев.

В ведомстве отметили, что решение было принято из-за конфликта интересов, возникающего при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.