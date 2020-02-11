Анастасия Макеева обратилась к подписчикам после тяжелой операции

Москва, 11 февраля. Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева записала видеообращение к своим поклонникам.

Актриса проходит реабилитацию после операции, поэтому видеообращение было записано в больничной палате.

«Я тяжело отходила от наркоза и мне было очень больно. Физически я это тяжело переношу и сейчас мне тоже больно. Больно дышать и ходить, но меня заставляют двигаться. Врач сказал, что мне это необходимо», — пояснила Макеева.

Кроме того, актриса выразила благодарность всем, кто ее поддерживал, отметив, что она очень тронута вниманием со стороны коллег и поклонников.

«Я хочу вас поблагодарить за нежное отношение ко мне. Я вчера была просто невероятно сентиментальна от ваших пожеланий. Я поняла, что мир прекрасен, потому что есть вы», — добавила Макеева.

Стоит отметить, что несколько дней назад Макеева была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник после инцидента, который произошел во время мюзикла «Вий». Однако актриса утверждает, что сегодняшняя операция не связана с этим случаем.