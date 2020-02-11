Лидер Iron Maiden рассказал фанатам, уйдет ли группа на пенсию

Москва, 11 февраля. Вокалист британской хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон заверил фанатов, что группа никогда не уйдет со сцены.

Дикинсон провел встречу с поклонниками, и один из фанатов спросил, что будет, когда нынешние участники коллектива уйдут на пенсию. Вокалист заверил, что такого не произойдет.

«Всегда есть надежда… что музыкантов Iron Maiden будет целая куча. У нас не будет голограмм. Вы ведь понимаете о чем я? С их помощью можно сделать участников группы, которые будут выглядеть точно так же, но это будем не мы», — сказал исполнитель.

Продолжая свою мысль, лидер Iron Maiden отметил, что при таком раскладе члены группы могли бы просто сидеть на диване, собирать роялти и не работать.

«Но нет, этого не случится, мы ни за что не уйдем на пенсию», — подчеркнул 61-летний музыкант.

В январе барабанщик Iron Maiden Нико Мак Брайан намекнул, что команда готовит новую музыку.

В этом году Iron Maiden устроит мировое турне. В афише указано, что музыканты посетят с концертом Россию — в Петербурге они выступят 30 июня, а в Москве — 2 июля.

Более того, в марте Дикинсон привезет в российскую и культурную столицы свое шоу в поддержку автобиографической книги «Для чего эта кнопка?», которая впервые будет издана на русском языке.