Сирия, 12 февраля. В Идлибе боевики подбили вертолет сирийской армии – погибли три члена экипажа. В Алеппо сирийская армия полностью освободила международную магистраль М-5, которая связывает юг и север страны. Полевой командир «Исламского государства»1 арестован в Мосуле во время рейда иракских сил внутренней безопасности. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на юго-западе Алеппо наносят точечные удары по опорным пунктам боевиков, в Идлибе потеряли один вертолет и трех членов его экипажа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли на юге Алеппо поселок Хан-аль-Асаль и Шейх-Дамес, по неподтвержденным данным, потеряли в Идлибе 51 солдата и три танка, в ходе боев за Найраб ликвидировали 148 джихадистов.

Армия Турции и союзные силы: на севере Ракки разминировали автомобиль, предотвратив теракт, на юге Идлиба убили 51 военнослужащего правительственной армии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции сирийской армии в районе Найраба в Идлибе, потеряла 148 боевиков.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в минировании автомобиля в Ракке, в Хасаке пополнили свои ряды 176 новобранцами, в Дейр-эз-Зоре провели совместный рейд с спецназом международной коалиции.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в установке бомбы на востоке Дейр-эз-Зора, лишилось полевого командира на севере и.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: по неподтвержденным данным, уничтожила в Идлибе два танка и подбила один вертолет сирийской армии.

Провинция Латакия

По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майора Юрия Боренкова, системы противовоздушной обороны авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» отразили вечером 9 февраля две ночные атаки джихадистов, совершенные с помощью беспилотников. Как указано в заявлении генерал-майора, первая атака с северо-западного направления была отражена ракетным огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Сбитый БПЛА упал в двух километрах от базы. Вторая цель, приближавшаяся к авиабазе с северо-западного направления, была сбита в шести километрах от нее.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции вертолеты ВВС нанесли точечные удары по позициям боевиков у поселка Аль-Джина, деревни Атариб и в западных окраинах города Алеппо в районе Рашидин.

По информации телеканала Al Hadath, сирийские военнослужащие выбили боевиков из форпостов, которые располагались на последнем отрезке автомагистрали М-5. Магистраль протяженностью 432 километра связывает Дамаск с районами на севере Сирии и «экономической столицей» Сирии – городом Алеппо. Теперь новой целью САА станет зачистка трассы, которая связывает провинции Алеппо и Латакию, М-4. Позднее сирийская армия заняла микрорайон Рашидин-4 и окружила турецкий наблюдательный пункт.

Вечером отмечались бои в районе деревень Шейх-Дамес и Хан-аль-Асаль. Позже сирийская армия займет оба поселка, отбросив отряды джихадистов. Однако те успели распространить информацию о том, что в ходе боев частично перезаняли окрестности Шейх-Дамеса и взяли в заложники одного солдата. Столкновения между сирийской армией и боевиками также отмечались у деревень Атариб и Кафр-Нур, военнослужащие открыли огонь из артиллерии и РСЗО, как сообщает портал Baladi Network.

На севере провинции возобновились стычки между курдскими боевиками и протурецкими группировками. Боевики «Сирийской национальной армии» открыли огонь по укрытиям курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) у поселков Мараназ, Маликия, Шеварга и Кафр-Антун, как сообщает военно-аналитический Twitter-канал Not Woofers.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным агентства Alk Habour, в районе нефтегазового месторождения Аль-Так на востоке провинции неизвестные установили самодельную бомбу на военный автомобиль курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Источник не приводит информации о жертвах.

В районе Шабак города Шхиль боевики SDF провели рейд. К ним присоединились вертолеты международной коалиции США, а также члены спецназа, которые десантировали в жилом квартале. Как сообщает информагентство Furat Post, в ходе рейда боевики задержали двух беженцев, которых подозревают в участии в подрывной деятельности против SDF и пособничестве террористам «Исламского государства».

Провинция Идлиб

На севере-востоке провинции ВВС Сирии также продолжают свою работу над позициями джихадистов. В рамках операции «Заря в Идлибе» самолеты нанесли точечные удары по укреплениям боевиков в районе городов Кафр-Набель, Кафр-Саджна, Серакиб и Маар-Зета, как передает агентство Step News.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в районе Серакиба обстреливали позиции САА из тяжелой артиллерии и ракетных установок. У Найраба им удалось подорвать два танка и подбить вертолет. Как сообщает новостное агентство Reuters, в вертолете находилось трое военнослужащих ВВС Сирии. Все трое скончались. Обломки вертолета упали в районе холма Тель-Дамес.

Вечером поступала информация об убитых и раненых солдатах ВС Турции, пострадавших в результате авиаудара ВВС Сирии у турецкого наблюдательного пункта у поселка Каминас, расположенного на востоке провинции, как сообщает портал Baladi News. Пока сообщение о бомбардировке наблюдательного пункта на подтверждает ни МИД Сирии, ни Турции.

Однако, Министерство обороны Турции заявляет, что 51 солдат САА убит в Идлибе, в результате ответного удара армии Турции по объектам сирийской армии. По данным министерства также были уничтожены два танка и зенитная позиция, один танк взят в качестве трофея. Минобороны при этом не уточняет, идет ли речь о новых ударах по позициям Дамаска. Накануне ВС Турции нанесли удары по 115 целям в Сирии в ответ на гибель шести своих военнослужащих под Тафтаназом.

Как передает агентство SANA, командование сирийской армии в свою очередь заявило о полной боевой готовности и намерении достойно реагировать на любые атаки войск Турции.

Подразделения САА, после ожесточённых боёв с силами сирийской оппозиции, сохранили контроль над поселком Найраб. Кроме этого, как сообщает командование ВС САР, армии удалось уничтожить 148 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»1 из всех 150, которые участвовали в контратаке.

Провинция Ракка

Боевики протурецкой «Сирийской национальной армии» опубликовали видео подрыва автомобильной бомбы, обнаруженной в районе поселка Будая к югу от города Тель-Абъяд. При подрыве не пострадали мирные жители и члены группировки. В установке бомбы обвиняются курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF). Так, 2 ноября в Тель-Абъяде взрыв самодельной бомбы, которая наиболее вероятно была установлена в автомобиль курдскими боевиками, унесла жизнь 19 человек.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» скончался ребенок. Как сообщает агентство Alk Habour, у мальчика была обычная простуда, однако, из-за антисанитарии и отсутствия медицинской помощи он скончался. Лагерь «Аль-Хол» по-прежнему находится на грани гуманитарной катастрофы. Лагерь находится на подконтрольной курдским боевикам территории. из соображений безопасности боевики не пропускают в лагерь конвой гуманитарной помощи и медиков-волонтеров.

Пресс-центр «Демократических сил Сирии» (SDF) сообщает, что в городе Аш-Шаддади учебно-тренировочный лагерь провел «выпускной». Сегодня стены лагеря покинули 176 новых бойцов курдских отрядов, которые пополнят собой военный совет города, который носит название «Бригады мученика Бируска». Курды сообщают, что с начала этого года в их ряды вступили более 1500 бойцов. Курды, однако, не уточняют, что такой прирост новобранцев был вызван не солидарностью арабского населения с идеологией SDF, а кампанией насильных вербовок на северо-востоке Сирии.

Ирак

Как сообщает агентство Baghdad Post, иракские спецслужбы и силы безопасности захватили одного из полевых командиров «Исламского государства» (ИГИЛ1) на севере страны, недалеко от города Мосул в провинции Ниневия. Департамент военной разведки Ирака опубликовал заявление с общими деталями операции. Ранее, захваченный террорист служил командиром подразделения противовоздушной обороны «Исламского государства». Его удалось арестовать на КПП у Мосула после нескольких дней наблюдения за его передвижениями. Теперь неназванный командир будет дождаться суда в тюрьме в Багдаде.

1 Организация запрещена на территории РФ.