Мантуров рассказал об объемах производства медицинских масок в России

Москва, 11 февраля. Ежесуточный объем производства медицинских масок в России может быть увеличен до 1,5 миллиона штук в случае необходимости. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, в России действуют три крупных предприятия, которые занимаются производством медицинских масок. В настоящее время ежесуточный объем производства медицинских масок составляет 1,2 миллиона штук.

«При необходимости и при учете дополнительных рабочих смен, объем может быть увеличен до 1,5 миллиона», — сказал Мантуров в эфире Первого канала.

Министр отметил, что российские предприятия полностью обеспечивают потребности населения в медицинских масках. При этом он назвал недопустимым повышение цен на медицинские маски.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем масштабной эпидемии стал новый штамм коронавируса, который получил название COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом достигает 43 тысяч человек. Более тысячи человек скончались от коронавируса, при этом двое из них умерли за пределами материкового Китая. Случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.