Актриса Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии

Москва, 11 февраля. Известная актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком груди. Доктора диагностировали у нее четвертую стадию онкологии. Несмотря на тяжелый диагноз, артистка продолжает гастролировать и заниматься творчеством. Недавно она поделилась своими фотографиями после очередной химиотерапии.

Александра Яковлева активно Instagram, в котором публикует яркие события из своей жизни. 62-летняя актриса, известная по таким фильмам, как «Чародеи» и «Экипаж» перенесла множество курсов химиотерапии и не стесняется показывать себя без волос. Так, после очередной химиотерапии она нанесла на голову рисунок хной. Несколько снимков она разместила в социальной сети.

Ранее в эфире программы «Судьба человека» Александра Яковлева рассказывала об эротической сцене в фильме «Экипаж». В конце 1970-х годов это кино произвело настоящий фурор в Советском Союзе. Яковлева играла в нем одну из главных ролей. По ее словам, такая съемка не вызвала у нее никаких проблем.

«Если согласилась сниматься обнаженной, то не надо идти на попятную. Александр Митта во время съемок несколько раз подходил и поправлял простынку, за которой шла съемка. Считаю, что именно он впервые начал показывать эротику в советском кино», — делилась подробностями Яковлева.

После того как доктора диагностировали у Яковлевой четвертую стадию онкологии, ей давали всего несколько месяцев. Несмотря на это звезда не опускала руки, и продолжала лечение. Она прошла 20 курсов химиотерапии, и это дало результат. Недавно артистка призналась, что опухоль остановилась в росте.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Евгения Симонова перенесла операцию по удалению легкого. Однако несмотря на хирургическое вмешательство и найденную опухоль она продолжает курить.