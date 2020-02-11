Украинцы предпочли остаться в Китае, чтобы не попасть в руки сомнительных врачей

Пекин, 11 февраля. Около половины граждан Украины, находящихся сейчас в Китае, отказались возвращаться на родину. Некоторые из них боятся украинских медиков и неизбежного карантина.

Ведущий в прямом эфире украинского телеканала «24 канал» связался с блогером Владиславом Шкроботько, который сейчас находится в городе Наньян в 400 километрах от эпицентра распространения коронавируса COVID-19.

По словам мужчины, возвращаться на Украину он не готов, в Китае, по его мнению, «будет безопаснее». Во-первых, он не представляет, какую помощь сможет получить на Украине, кроме того, не исключает риска подхватить болезнь в дороге, передает «Царьград».

«Не уверен в компетентности наших врачей», — заявил блогер, по мнению которого, «в Запорожье еще опаснее».

Кроме того, он подчеркнул, что его пугает информация о предстоящем карантине. По его словам, он полностью здоров и не собирается «сидеть две недели» взаперти.

Власти Украины объявили ранее эвакуацию своих граждан из КНР, начиная с 11 февраля. Однако те, кто не даст письменное согласие на 14-дневный карантин, могут не попасть на самолет.

В конце прошлого года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на форуме, посвященном коронавирусу, что первые образцы вакцины от инфекции будут готовы через полтора года.

Во вторник ВОЗ определилась с официальным названием для китайского коронавируса 2019nCoV, который вызывает пневмонию. Теперь он будет называться COVID-19. Согласно последним данным, вирусом заражены 43 141 человек. Погибли 1 018 пациентов, вылечились — 4 337.

Глава Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил во торник, что ситуация с новым коронавирусом вызывает озабоченность, однако не стоит паниковать и строить теории заговоров, передавал RT. Он добавил, что в ситуации с коронавирусом наметилась положительная динамика: количество случаев заражения вирусом ежедневно сокращается.