Москва, 11 февраля. Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала о своей жесткой диете, которую ей сформировали специалисты.

Полтора месяца назад Рудковская сдала кровь на предмет пищевой непереносимости. Исследование проводилось в Японии. Результаты не слишком обрадовали продюсера: ей противопоказаны молочные продукты и яйца.

«Полезный завтрак, но не могу пока отказаться от йогуртов. Все, что рекомендовано, лежит на тарелке. Ну извините, дорогие, но так долго точно не протянешь», — пишет Рудковская, выкладывая в Instagram фото с рекомендованными врачами продуктами.

Из-за японского обследования завтрак у звезды оказался совсем непритязательным — перловка, кукуруза и брокколи. В то же время на снимке можно заметить и запрещенное вареное яйцо.

Напомним, что ранее Рудковская выложила в соцсети снимок, на котором она вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Александром летят куда-то в самолете. При этом на всех троих красуются медицинские маски. Необходимость дополнительных мер защиты своего здоровья Рудковская объяснила вспышкой пневмонии в Китае, возбудителем которой является коронавирус нового типа. Опасная зараза уже стала причиной гибели более 500 человек. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй.

Всемирная организация здравоохранения признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Во вторник ВОЗ присвоила коронавирусу официальное название — COVID-19. До этого он назывался 2019nCoV.