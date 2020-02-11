Киселев заступился за телеведущую, расхохотавшуюся из-за льгот

Москва, 11 февраля. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заступился за ведущую камчатских «Вестей» Александру Новикову, рассмеявшуюся во время записи сюжета о льготах.

Журналист назвал разгоревшийся вокруг камчатской телеведущей скандал преувеличенным. По его мнению, Новикова просто не разобралась в теме: «Там ведь речь шла вовсе не о размере льгот, а об индексации».

«Мое отношение к этой ситуации доброжелательное. Это ошибки молодости, никакой катастрофы в этом нет. Куда важнее отношение к ошибке», — сказал глава МИА «Россия сегодня» в интервью «Инфо24».

Киселев отметил, что при обсуждении сюжета многие так и не попытались разобраться в вопросе льгот и индексации. По его мнению, сложившаяся ситуация — повод для журналистов посмеяться над собой. «Ляпы бывают у всех», подчеркнул глава медиахолдинга.

Ранее на просторах Интернета появился видеоролик, на котором Новикова зачитывает новость о повышении размера соцвыплат, напомнил Infox.ru. После слов о деньгах, которые якобы выделены на международный проезд льготников, ведущая засмеялась, указал «Царьград».

Журналист Владимир Познер признался в интервью Федеральному агентству новостей, что удивлен, что этот случай вызвал такой интерес у общественности. По его мнению, девушка не смогла сдержать смех, потому что размер льгот показался ей незначительным.