«Голос Америки» сообщил о переброске войск США из Сомали в Ливию

Вашингтон, 11 февраля. Американские военные, находящиеся в Сомали, в скором времени могут быть переброшены на ливийское направление. Соответствующее заявление во вторник, 11 февраля, передал Джефф Зельдие, сотрудник информационного портала «Голос Америки».

По словам корреспондента службы национальной безопасности, Африканское командование вооруженных сил США рассматривает инициативу по переброске войск и бронированной техники с сомалийского направления на ливийское. Заявляется, что передислокация сил будет осуществляться для борьбы с боевиками и снижения террористической активности в регионе.

Ранее командующий Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил, что иностранное вмешательство в дела Ливии ставит крест на усилиях по достижению мира. Он призвал отказаться от такой политики, приводящей к росту напряженности. Следует отметить, что именно Вашингтон стал причиной затяжного конфликта, решив в 2011 году вмешаться в дела страны и убив ее законного лидера — Муаммара Каддафи.

Посол США в Ливии Ричард Норланд обратился к руководству так называемого Правительства национального согласия (ПНС) с требованием разоружить всех боевиков и отказаться от услуг различных бандформирований. Вашингтон выступает против того, чтобы другие страны оказывали влияние на внутриливийский конфликт, указывая на Турцию. Последняя продолжает отправлять грузы с оружием в североафриканскую страну, нарушая эмбарго ООН. Вместе с тем, в США готовятся самостоятельно заняться проблемами Ливии, пойдя наперекор собственным заявлениям о недопустимости вмешательства в дела другого суверенного государства.