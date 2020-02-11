Зеленский назвал пост президента Украины возможностью «быть в истории»

Киев, 11 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересуют власть и деньги, так как он хочет войти в «историю».

Зеленский подчеркнул, что считает себя менеджером, которого нанял на работу украинский народ, поэтому он намерен использовать эту возможность для достижения необходимых результатов.

«Я хочу помочь. Президентство дает возможности... Мне это нравится. Власть - это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории», — пояснил Зеленский.

Он также добавил, что намерен добиться повышения уровня жизни на Украине. При этом Зеленский выразил уверенность, что средняя зарплата на Украине должна соответствовать размеру зарплат в европейских странах, передает «Интерфакс-Украина».

«Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти 4 года с хвостиком, можем осуществить эту мечту», — подчеркнул украинский президент.

Ранее Зеленский заявил, что главная задача и стратегия его команды - «не потерять страну». Кроме того, он выразил уверенность, что прекращение гражданской войны на Украине необходимо превратить в символ, который позволит «сплотить страну».