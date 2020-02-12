Коронавирус стал для Китая расплатой за торговлю редкими животными из-под полы

Пренебрежительное отношение китайских властей к процветающей в стране незаконной торговле редкими животными привело к страшной эпидемии коронавируса в Китае, которая также коснулась многих стран мира. Такого мнения придерживается Уильям Хейг — британский политик, бывший министр иностранных дел Великобритании в кабинете Дэвида Кэмерона.

В своей колонке для ежедневной британской газеты The Daily Telegraph авторитетный политик приводит результаты исследования ученых из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, которые признали, что панголины (другое название — ящеры) — млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам — стали, вероятно, промежуточными переносчиками коронавируса нового типа. Штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с тем, что был обнаружен ранее у заболевших людей. Была также выдвинута гипотеза, что вирус передается от летучих мышей через ящеров к людям.

Широко применяемая в китайской медицине чешуя и мясо этого безобидного зверька, находящегося под угрозой вымирания, открыто продавалась на уже печально известном рынке морепродуктов Хуанань в городе Ухань, впоследствии ставшем эпицентром распространения высокозаразного вируса. Любой китаец-гурман мог приобрести на нем не только части тела панголина — на прилавках Хуананя были и другие эксклюзивы: циветы, волчата, коалы, крокодилы, саламандры, павлины, дикобразы, верблюды, различные виды змей, крыс, летучих мышей, а также медведи. Все перечисленные животные продавались как живом виде, так и в расчлененном. Большинство из них находятся под угрозой исчезновения, на них также действует запрет на продажу. Вопрос: тогда каким образом они попадают на прилавок? Ответ очевиден: китайские власти попросту закрывают глаза на происходящее.

Хейг обращает внимание на то, что панголины уже давно находятся под защитой СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения. Несмотря на международное эмбарго на торговлю ими, именно нелегальные торговцы из Азии (особенно из Китая и Вьетнама) наносят основной ущерб ставшей плачевной популяции зверьков. За последние десять лет было много конфискаций нелегально перевозимых панголинов или частей их тел. При одном из таких задержаний у владельца китайского корабля конфисковали 10 тонн мяса панголинов. Давно известно, что незаконный оборот этих и других диких и редких животных часто совершается одними и теми же лицами и синдикатами, которые наживаются на отмывании денег и параллельной торговле наркотиками, оружием и людьми.

В народе (особенно в КНР) бытует мнение, что чешуйки панголина стимулируют лактацию у женщин, лечат рак и астму (научные подтверждения этого отсутствуют), улучшают кровообращение. Хейг же рекомендует азиатским любителям ящеров заняться спортом для улучшения циркуляции крови, что хоть как-то предотвратит полное исчезновение панголинов.

Политик называет виновником не один Китай, ведь рынки, подобные Хуананю, существуют во многих странах Азии (например Вьетнам и Ласов) и Африки. Африканский же континент до сих пор оправляется от последствий вспышки лихорадки Эболы, вызванной тем, что люди ели мясо мертвых горилл, которые, в свою очередь, употребили в пищу фрукты, зараженные пометом летучих мышей. Ни одна страна не может считать себя невиновной в незаконной торговле дикими животными, учитывая сложную сеть вовлеченных преступников, обращает внимание автор.

Было бы несправедливо слепо обвинять китайские власти в бездействии в этой проблеме. В последние годы они действовали довольно конструктивно, начав подавление торговли слоновой костью. Однако этого мало. Именно Китай, как и многие другие страны, где сохраняются нерегулируемые рынки дикой природы, несет особую ответственность за принятие долгосрочных мер. Китай справедливо запретил такие рынки с конца января после молниеносного распространения коронавируса, но пока только временно. В стране была создана горячая линия для сообщения о нарушениях — всем нарушителям грозит суровое наказание. Но, как отмечает Базельский институт управления, «нельзя не задаться вопросом, можно ли было бы предотвратить коронавирус, если бы китайское правительство поддержало запрет на рынки диких животных, введенный во время вспышки атипичной пневмонии» (SARS) в 2002–2003 годах. Считается, что тогда эта болезнь возникла из-за торговли дикими циветовыми кошками. Образно говоря, Китай в данной ситуации «наступил на те же грабли». На этот раз запрет должен быть постоянным и дополняться присоединением к нему других стран, убежден Хейг.

Китайские правоохранительные органы сейчас борются с незаконной торговлей дикими животными, расследуя сотни случаев в провинции Хубэй в прошлом году, где и расположена Ухань. Однако все усложняют продавцы, использующие лицензии для продажи легальных продуктов, таких как зайцы и олени, в качестве прикрытия для нелегального товара, хранящегося под прилавком. Исследователи из Китайской академии наук призвали к закрытию таких лазеек и выделению большего объема ресурсов для проведения полицейских и инспекционных проверок. Всемирный фонд дикой природы уже призвал положить конец таким рынкам как в Китае, так и во всем мире.

Хейг призывает как можно чаще и открыто говорить об этом: в СМИ, на телевидении на других площадках. Резюмируя все вышесказанное, политик назвал эгоизмом поедание быстро исчезающих животных человеком. Теперь же, когда смертельный коронавирус «связал» животное и человека, можно еще раз констатировать: экзотические и незаконные рынки представляют угрозу для здоровья всего человечества. Хейг ставит жирную точку: захват, торговля и потребление исчезающих видов не должны иметь места в современном мире.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей побывал в охваченном эпидемией коронавируса городе Гуанчжоу. В 14 миллионном мегаполисе сейчас практически ничего не работает, кроме ряда магазинов и кафе. Все рынки в городе также закрыты, а люди сидят по домам и выходят на улицу лишь в случае крайней необходимости.