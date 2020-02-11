Озеров рассказал о ситуации в Ливии

Москва, 11 февраля. Россия выступает с поддержкой разрешения ливийского кризиса. Высокий экономический потенциал страны не удается реализовать из-за сложной ситуации внутри нее. Соответствующее заявление во вторник, 11 февраля, сделал Олег Озеров, заместитель директора департамента Африки МИД России.

В ходе пресс-конференции, организованной МИА «Россия Сегодня», представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия продолжит помогать Ливии в решении ее главной проблемы. Он добавил, что Москва придерживается такого видения не только в отношении Ливии, но и остальных стран африканского континента.

«Необходимо оказывать помощь и содействие африканским государствам в урегулировании конфликтов на континенте, исходя при этом из того, что африканским проблемам должно быть найдено африканское решение», — пояснил Озеров.

Специалист отметил, что Ливия представляет из себя перспективную страну, в содействии с которой можно воплотить в жизнь множество экономических проектов.

«Ливия остается одним из наиболее привлекательных участков африканской суши, потому что там есть и нефть, и газ, и там возможна реализация проектов в сфере инфраструктуры, и в свое время такого рода соглашения заключались с Ливией, но как их реализовывать в сегодняшних условиях?» — подчеркнул представитель МИД России.

Накануне Премьер-министр восточного правительства Ливии в Тобруке Абдалла ат-Тани призвал ливийцев проявить благоразумие и отказаться от агрессии в отношении друг друга, избрав дипломатический вектор урегулирования сложившихся противоречий.