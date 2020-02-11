Стилист Пугачевой назвал молодую жену Петросяна «ходячим чучелом»

Москва, 11 февраля. Известный стилист Джордж Ровалс, сотрудничавший со многими селебрити, вынес «модный приговор» новой жене юмориста Евгения Петросяна — 30-летней Татьяне Брухуновой.

Избранницу Евгения Петросяна часто критикуют в социальных сетях за «бабушкин гардероб», не остался в стороне и бывший стилист Аллы Пугачевой — Джордж Ровалс. Кроме «примадонны», Ровалс создавал образы и для мировых звезд — Тины Тернер, Джулии Робертс, Софи Лорен и многих других.

«После Джулии Робертс работать с такими, как Брухунова, не могу. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не бывают такими! Что зацепило в ней Петросяна? Старик зацепил малолетку, вот и все!» — заявил именитый стилист.

Татьяне Брухуновой не привыкать к критике в свою сторону. Ранее шквал негатива обрушился на девушку после того, как стало известно о ее отношениях с Петросяном. Поклонники уверены — именно Брухунова стала причиной ухода юмориста от Елены Степаненко.

Девушка ранее признавалась, что долгое время испытывала комплексы из-за внешности. Она отмечала, что 12 лет боролась с жуткими последствиями акне.

«Много лет ушло на принятие себя, своего лица, сутулости, которая со мной с юности. Но с годами все это я не только приняла, но и полюбила», — делилась подробностями Брухунова.

По ее словам, сегодня ей уже никто не сможет внушить обратное. К критике она уже привыкла, и умеет ставить на место недоброжелателей.

«Я самостоятельный человек, а не довесок к Евгению Петросяну. В связи с чем прошу впредь не заниматься болтологией на данную тему», — отвечала на выпады хейтеров Татьяна.

Ходят слухи о беременности Татьяны. Ранее поклонники предсказали Брухуновой и Петросяну рождение дочери. Однако несмотря на это, девушка опровергает догадки подписчиков.