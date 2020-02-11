Небензя рассказал, что Россия думает о «сделке века» Трампа

Нью-Йорк, 11 февраля. Россия готова принять лишь тот план по урегулированию арабо-израильского конфликта, который будет отвечать интересам обеих сторон. Об этом во вторник заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Так он прокомментировал так называемую «сделку века», предложенную администрацией президента США Дональда Трампа.

«Мы неоднократно говорили, что примем тот план урегулирования, который будет взаимоприемлем обеим сторонам. Нынешняя администрация США предприняла попытку предложить иной путь решения застаревшего палестино-израильского конфликта», — отметил Небензя.

Он подчеркнул, что американская инициатива не учитывает постулаты, закрепленные в резолюциях Совбеза ООН, Генассамблеи и в арабской мирной инициативе.

Ранее Трамп объявил о подготовке нового плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, который он сам назвал «сделкой века». Белый дом предлагает удвоить территории Палестины и оказать палестинцам помощь при создании собственного государства. В то же время Вашингтон оставляет за Израилем весь Иерусалим со всеми его святынями. Палестина и многие арабские страны уже выразили протест против «сделки века».

Отметим, что США уже давно проводят произраильскую политику, а Трампа напрямую обвиняли в потакании израильскому лобби. Так, например, в мае 2018 года Соединенные Штаты перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признав тем самым древний город столицей Израиля. Жест американского руководства привел к волнениям в Секторе газа и возобновлению обстрелов израильских городов со стороны Палестины.