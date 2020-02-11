Сирия, 11 февраля. В Идлибе в результате контратаки под Найрабом были нейтрализованы 148 джихадистов. Курдские боевики пополняют ряды в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на юго-западе Алеппо наносят точечные удары по опорным пунктам боевиков «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли на юге Алеппо Хан-аль-Асаль, по неподтвержденным данным, потеряли в Идлибе 51 солдата и три танка

Армия Турции и союзные силы: на севере Ракки разминировали автомобиль, предотвратив теракт, на юге Идлиба убили 51 военнослужащего правительственной армии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают позиции сирийской армии в районе Найраба в Идлибе, потеряли около 148 джихадистов в ходе боев.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в минировании автомобиля в Ракке, в Хасаке пополнили свои ряды 176 новобранцами.

Провинция Алеппо

По данным медиаресурсов, приближенных к боевикам вооруженной оппозиции из состава «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир», боевики сумели частично перезанять поселка Шейх-Дамес. Радикалы также утверждают, что им удалось захватить в плен военнослужащего САА. Официальные СМИ пока информацию не подтверждают.

В сеть из военных источников попали первые снимки сирийской армии в Хан-аль-Асале. Как сообщает новостной портал SANA, поселок после перестрелки с отрядами альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» перешел под контроль правительственной армии. Теперь, после освобождения международной трассы М-5, новой целью САА станет зачистка трассы Алеппо-Латакия М-4.

Столкновения между сирийской армией и боевиками также отмечаются в районе деревень Атариб и Кафр-Нур, где военнослужащие открыли огонь из артиллерии и РСЗО, как сообщает портал Baladi Network. С воздуха продвижение сирийской армии прикрывают самолеты ВВС Сирии. Как стало известно от корреспондентов агентства Masar Press Net, сирийские истребители наносят точечные удары по укреплениям и местам скопления джихадистов в районе деревни Шейх-Сулейман, а также в предместьях Хан-аль-Асаль.

Провинция Идлиб

Сообщается о раненых в рядах ВС Турции, в результате авиаудара ВВС Сирии у турецкого наблюдательного пункта к востоку от поселка Каминас, как сообщает портал Baladi News. Пока информацию о бомбардировке наблюдательного пункта на подтверждает ни МИД Сирии, ни Турции.

Однако, Министерство обороны Турции заявляет, что 51 солдат сирийской армии убит в Идлибе, в результате ответного удара армии Турции по объектам сирийской армии. По данным министерства также были уничтожены два танка и зенитная позиция, один танк взят в качестве трофея. Минобороны при этом не уточняет, идет ли речь о новых ударах по позициям Дамаска. Накануне ВС Турции нанесли удары по 115 целям в Сирии в ответ на гибель шести своих военнослужащих под Тафтаназом. Со своей стороны САА находится в полной готовности, чтобы достойно реагировать на любые атаки войск Турции. С таким заявлением выступило командование армии, его приводит государственное новостное агентство SANA.

Подразделения САА, после ожесточённых боёв с силами сирийской оппозиции, сохранили контроль над поселком Найраб. Кроме этого, как сообщает командование военными операциями ВС САР, военнослужащим удалось за время операции у Найраба уничтожить 148 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»1. По данным командования, в боях за Найраб участвовали около 150 террористов. После наступления правительственных сил двое боевиков бежали обратно в подконтрольные им районы Идлиба.

Провинция Ракка

Боевики протурецкой «Сирийской национальной армии» опубликовали видео подрыва автомобильной бомбы, обнаруженной в районе поселка Будая к югу от города Тель-Абъяд. При подрыве не пострадали мирные жители и члены группировки. В установке бомбы обвиняются курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF). Так, 2 ноября в Тель-Абъяде взрыв самодельной бомбы, которая наиболее вероятно была установлена в автомобиль курдскими боевиками, унесла жизнь 19 человек.

Провинция Хасака

Пресс-центр «Демократических сил Сирии» (SDF) сообщает, что в городе Аш-Шаддади учебно-тренировочный лагерь провел «выпускной». Сегодня стены лагеря покинули 176 новых бойцов курдских отрядов, которые пополнят собой военный совет города, который носит название «Бригады мученика Бируска». Курды сообщают, что с начала этого года в их ряды вступили более 1500 бойцов. Курды, однако, не уточняют, что такой прирост новобранцев был вызван не солидарностью арабского населения с идеологией SDF, а кампанией насильных вербовок на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.