Латышка устроила скандал в Сети из-за надписи на русском языке на упаковке спрея

Рига, 11 февраля. Жительница Латвии в социальной сети Twitter устроила скандал — ее возмутила надпись на упаковке спрея для носа на русском языке. В Интернете ряд пользователей высмеял пожаловавшуюся на «угнетение» женщину.

Латышка опубликовала в Сети фотографию двух упаковок спрея для носа, на одной из банок препарата была надпись на английском языке и продублированный текст на русском. Надпись на русском языке и вызвала большое возмущение у женщины.

«Найдите отличия: слева купленный пару лет назад, справа — позавчера. Непонятно: в Латвии вступило в силу официальное двуязычие?» — спрашивает пользовательница соцсети с ником Bumbuls.

Подписчики латышки отреагировали на ее недовольство язвительными комментариями.

«Подожди, двуязычие? Но на баллончике справа надписи только на английском и русском языке. Значит, у латышского языка статус государственного уже отняли?» — поинтересовался ints_goze.

«А ты не знала?» — с сарказмом ответила meta_sniedze.

В Латвии проживает два миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными, указал «Царьград». При этом государственным языком в республике числится только латышский, а русский язык имеет статус иностранного.

Отметим, что это уже не первый случай, когда некоторые жители прибалтийской республики жалуются на использование русского языка. В январе разгорелся скандал в Риге из-за того, что пациентке не понравилось, что ее врач разговаривал с ней на русском языке.