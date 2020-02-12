Ждать ли западных провокаций перед 9 мая? Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Будут ли западные провокации перед 75-летием победы? Почему Америка боится неудобного прошлого? Об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в новом выпуске программы «Слово на свободе».

Заседание Комитета Госдумы по информационной политике с участием министра РФ Максута Шадаева

Максут Шадаев в своем выступлении рассказал о ключевых направлениях работы ведомства. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о максимальном упрощении получения гражданами различных услуг, упрощении их взаимодействия с государством. Максут Шадаев выступил за внедрение принципа одного окна, чтобы жители России могли как можно проще составить обращение или жалобу в органы власти. Так же он отметил, что остается еще очень много вопросов к работе портала «Госуслуги».

Новые попытки переписать Закон «О СМИ»

Несовершенство законодательства в сфере масс-медиа в России с каждым днем становится все заметнее. Необходимо существенно поправить наш прекрасный, но устаревший Закон «О СМИ» от 1991 года.

Пример: эксперт нашей Рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей сети Интернет Евгения Чудновец — типичная жертва буллинга. Одно из уральских изданий «изящно» манипулирует текстами. В нем был опубликован материал под заголовком «Осужденная за детское порно уборщица детсада предложила свою поправку в Конституцию». То есть задача и в адрес поправок плюнуть, дескать, «смотрите, кто у нас тут Конституцию хочет отредактировать», и человека лишний раз пнуть. Что это, как не манипулирование? А ведь на самом деле женщина была полностью оправдана. Корректный заголовок должен начинаться иначе: «Несправедливо осужденная за борьбу с детской порнографией общественница…».

В США жесткая политическая цензура прессы и контроль над Ливийским бандитизмом

19 января в Берлине проходила международная конференция по мирному урегулированию в Ливии, в которой участвовал глава ПНС Файез Саррадж. По итогам мероприятия было принято коммюнике — обеспечить освобождение незаконно задержанных узников ливийских тюрем. На основании этого пункта я написал письмо главе ПНС и потребовал незамедлительно освободить из плена граждан России: Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Кроме того, я направил письма генсеку ООН Антониу Гуттеришу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе. Письмо главе ПНС опубликовала газета The Washington Post. Но не прошло и двух дней, как сотрудники издания сообщили, что есть проблемы, и материал требуют снять под давлением представителей Агентства Национальной Безопасности США. Ссылки на материал были вычищены из медиапространства США. Похожая ситуация и с BuzzFeed, на них тоже было оказано давление.

Ливия — первая страна в мире, в которой США проведен эксперимент, в ходе которого террористические структуры встроились в государственное управление.

Мы начинаем бессрочный пикет у посольства Ливии в Москве в знак протеста против похищения наших друзей и коллег Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Мы начинаем бессрочный пикет против терроризма на государственном уровне.

Ждать ли западных провокаций перед 9 мая?

Пользователи соцсетей провели опрос — «Будет ли Запад в ближайшие три месяца организовывать провокации (как это было со Скрипалями), чтобы на основе «хайли лайкли» некоторые лидеры стран могли отказаться от приезда на парад Победы?» Результаты опроса: да — 85%, нет — 2%, попытки будут, но тщетные — 13%.

Церемония вручения «Оскар 2020»

Признаться, немного разочарован. Во-первых, отличный фильм «1917» был награжден в каких-то второстепенных категориях. Слишком тяжелая правда о войне? Во-вторых, полностью «прокатили» фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе. Картина получила 10 номинаций, но не выиграла ни одной статуэтки. Американская киноакадемия категорически боится неудобного прошлого своей страны, поэтому абсолютно не готова демонстрировать это в массовых продуктах. В-третьих, в списке лауреатов вообще не было фильма Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла». Потому что история недавняя? Потому что в нем рассказывается о том, как ФБР и СМИ испортили жизнь герою? Нельзя чествовать такую честную и сильную работу?

Кажется, у Apple проблемы

Мало проблем с тем, что телефоны Apple в Китае больше не собираются из-за вспышки вируса, так во Франции на него наложили штраф в $25 млн долларов. А все потому, что несмотря на заверения, что компания больше не будет «замедлять» старые устройства, она этим продолжала заниматься. Ну а как еще хомячков стимулировать покупать новые железки?

Джеймса О’Кифа заблокировали в Twitter

Джеймс О’Киф написал пост про сотрудника штаба Берни Сандерса, одного из кандидатов в президенты США. Джеймсу написали, что он ошибся, он поспорил и приложил доказательство. И Twitter его тут же заблокировал за «нарушение правил публикации частной информации». Хотя данные, которые выложил Джеймс, находятся в открытом доступе.

Масштабный сбой в работе «Яндекса»

В работе Яндекса 5 февраля произошел масштабный сбой. Пользователи начали жаловаться на невозможность зайти в почту и открыть сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Музыка», каршеринг «Яндекс.Драйв». Проблемы возникли в европейской части России, на Урале, в Новосибирске и Приморье. Сбои замечали и жители Москвы и Санкт-Петербурга. Пользователи Twitter также жаловались на сбои в работе «Яндекс.Коннект», «Яндекс.Дзен» и поисковика.

Социальное и технологическое рабство дает о себе знать; вот она — зависимость, и ничего не сделать. Берегите себя, свои девайсы и имейте возможность выключить свой компьютер, чтобы отдохнуть от всего того информационного шума, который очень часто сопровождает нашу с вами жизнь.