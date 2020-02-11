Boeing впервые с 1962 года не получил заказов 

Москва, 11 февраля. Крупнейший в мире авиапроизводитель Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов. Информация об этом содержится на официальном сайте корпорации.

У главного конкурента американской компании — европейского Airbus — зафиксированы 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов.

По итогам прошлого года поставки коммерческих самолетов Boeing сократились в два раза по сравнению с 2018 годом. Так, в 2019 году снизились поставки модели Boeing-737 с 580 до 127 штук, а по итогам четвертого квартала поставки этой модели снизились с 173 до девяти.

Boeing переживает кризис из-за приостановки эксплуатации модели 737 МАХ после сразу двух авиакатастроф. В марте Boeing-737 МАХ перевозчика Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, упал в Эфиопии, передавал RT. В ноябре 2018 года разбился аналогичный самолет индонезийской Lion Air.

Сообщалось об обнаруженных во время расследования катастрофы Boeing-737 МАХ Ethiopian Airlines вероятных ошибках в работе системы коррекции маневрирования. Позднее СМИ сообщили, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не имело полной информации о системе MCAS на лайнерах Boeing-737 МАХ, сбой в которой мог стать причиной двух авиакатастроф.

По данным СМИ, FAA никогда не проводило независимых оценок рисков этой системы MCAS и почти не собирало о ней данных. Кроме того, регулятор возлагал ответственность за проверки на производителей, чтобы сотрудники управления могли сфокусироваться на более важных задачах. После авиакатастрофы Lion Air инженеры FAA «были шокированы тем, что у них не было полного анализа системы MCAS».

В конце января в Boeing заявили, что рассчитывают получить разрешения от регуляторов на эксплуатацию самолетов Boeing-737 MAX в середине текущего года, передавала «Газета.ру». Тем не менее в корпорации добавляют, что пока не готовы дать гарантии по срокам, а заявление «можно считать лишь прогнозом».