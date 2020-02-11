Пьяный судебный пристав на Lexus сбил двух женщин в Бурятии

Улан-Удэ, 11 февраля. Пьяный водитель на Lexus сбил двух женщин и врезался в бетонные блоки в Улан-Удэ, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Республике Бурятия.

Авария произошла 8 февраля на улице Октябрьская. За рулем иномарки находился 56-летний судебный пристав в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшими оказались женщины 38 и 39 лет, одной из них после госпитализации ампутировали ногу. У второй женщины диагностировали перелом скуловой кости.

Сам виновник аварии получил рвано-ушибленные травмы лица. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет также с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с серьезным ДТП в Кемеровской области. В результате аварии пострадали 20 человек, погибли 2.