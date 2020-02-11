Конде призвал зарубежные страны не вмешиваться в дела Гвинеи

Конакри, 11 февраля. Пересмотр конституции Гвинеи никак не связан с избранием президента Альфы Конде на третий срок. Об этом гвинейский лидер заявил, выступая перед журналистами в кулуарах саммита Африканского Союза.

По его словам, вопрос о внесении поправок в конституцию стоит уже давно, однако прежде власть была вынуждена решать более насущные проблемы, вроде борьбы с эпидемией Эболы. Теперь же необходимость корректировки основного закона страны вновь вышла на первый план.

В интервью RFI и France 24 Конде подчеркнул, что новая конституция будет полностью соответствовать современным реалиям и учитывать интересы всех групп населения, включая женщин, пожилых людей, молодежь и инвалидов. Сами поправки будут вынесены на всенародный референдум и только после этого утверждены.

Президент также прокомментировал подготовку к президентским выборам. Он обратил внимание на то, что во многих странах лидеры избираются более, чем на два срока, и никто в мире не считает это чем-то из ряда вон выходящим. Однако, когда возникает вопрос о третьем президентском сроке в Гвинее, западные страны сразу же обрушиваются на страну с жесткой критикой. Конде планирует в будущем сфокусироваться на решении социальных проблем. В частности, глава государства намерен бороться с калечащими женщин операциями.

Конде призвал зарубежные государства, которые поддерживают гвинейскую оппозицию, не вмешиваться во внутренние дела страны. Он обратил внимание на то, что будущее Гвинеи должны определять гвинейцы, а не западные политики, которые не имеют никакого представления о жизни в этой стране.

Напомним, что свою обеспокоенность в связи с проведением 1 марта парламентских выборов и референдума по конституции Гвинеи уже выразили Евросоюз и госсекретарь США Майк Помпео.