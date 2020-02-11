Лавров в беседе с Маасом обозначил позицию РФ по Ливии

Москва, 11 февраля. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили текущую ситуацию в Ливии, а также детали проектов резолюций СБ ООН по ливийской проблематике. Сообщается, что министры поделились мнениями в рамках телефонного диалога.

Как отмечается, разговор состоялся 11 февраля, в нем были учтены итоги берлинской конференции, прошедшей 19 января, а также работы военной комиссии «5+5», заседание которой прошло в Женеве.

В Москве подчеркнули намерение способствовать мирному урегулированию, оказав содействие в устранении разногласий между сторонами конфликта. По словам Лаврова, без формирования согласия между ними любые международные инициативы будут обречены на провал. Он также уверен в необходимости брать во внимание позицию стран Африканского союза и государств, находящихся около Ливии.

В состав комиссии вошли представители Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Посредником работы совета стала Организация Объединенных Наций (ООН). О создании специальной военной комиссии «5+5» говорили еще в Москве, после чего эта идея вновь была поднята на берлинской конференции, прошедшей 19 января.