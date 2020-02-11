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США потребовали от ПНС разоружить боевиков

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США потребовали от ПНС разоружить боевиков

Триполи, 11 февраля. Американское правительство призывает руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) отказаться от услуг вооруженный бандформирований, разоружив их. Позицию Вашингтона по этому вопросу озвучил посол США в Ливии Ричард Норланд.

Представитель американской дипломатической миссии провел переговоры с Фатхи Башагой, занимающим пост главы МВД ПНС. По его словам, администрация Белого дома готова оказать содействие Триполи в разоружении членов вооруженных группировок.

«Такие бандформирования представляют серьезную угрозу для построения сильного, демократического и единого государства в Ливии», — добавил посол.

Кризис охватил Ливию в 2011 году, став следствием вмешательства США в ее дела — американские военные убили законного лидера страны Муаммара Каддафи, после чего в стране воцарился хаос. Ситуация усугубляется интервенцией Турции, в обход запрета ООН поставляющей в Триполи (оккупирован ПНС) оружие и боеприпасы. Анкара не стесняется вербовать сирийских джихадистов, в дальнейшем направляя их в ливийскую столицу для участия в боях против сил ЛНА.

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