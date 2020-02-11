Бузова с особой нежностью поздравила Батрутдинова с днем рождения

Москва, 11 февраля. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова поздравила резидента Comedy Club и своего друга Тимура Батрутдинова с днем рождения, юмористу исполнилось 42 года.

В социальной сети Instagram артистка опубликовала совместную фотографию и трогательное послание коллеге по проекту «План Б». Батрутдинову и его близким Бузова пожелала безграничного счастья.

«Мы уже столько лет с тобой дружим, сколько всего прошли и пережили, но всегда поддерживаем друг друга, и я счастлива, что мы сумели сохранить такие теплые отношения. Я всегда рядом, мой друг, на расстоянии звонка», — написала Бузова с особой нежностью.

Именинник не оставил пост без ответа. Он поблагодарил подругу за то, что она есть в его жизни, и за возможность вместе дружить, любить и прощать.

«Мы с тобой связаны какой-то невероятной ментальной связью. Годы нас уже проверили», — отметил Батрутдинов.

Слухи об отношениях, сложившихся между артистами, ходят давно. Некоторые фанаты искренне надеются, что однажды дружба сможет перерасти в нечто большее.

А пока Бузова, как она сама признавалась, счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Поклонники стараются в сообщениях пары найти хоть какие-то намеки на скорое бракосочетание.

Однако далеко не все верят в счастье знаменитостей. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева сомневается в том, что «пиар-роман» Бузовой и Манукяна вскоре перерастет в брак. Телеведущая указала на разницу в возрасте возлюбленных, подчеркнув, что блогер напоминает ей бывшего мужа певицы – футболиста Дмитрия Тарасова.