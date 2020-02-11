Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка

Москва, 11 февраля. Американская актриса Анджелина Джоли задумалась об усыновлении еще одного ребенка. По данным прессы, звезда Голливуда уже начала подготовку к процессу.

Таблоид ОК! сообщил, что 44-летняя знаменитость давно задумалась о пополнении в семье, но бывший муж, актер Брэд Питт был против усыновления еще одного ребенка. Утверждается, что лауреат «Оскара» считал, что шестерых детей им достаточно.

По словам источника издания, Джоли уже ведет активную подготовку к процессу усыновления — знаменитая актриса посещает детские дома в Сирии, Гаити, Эфиопии и других африканских стран.

«Она очень гордится своими детьми и всем, чего они достигли, особенно их гуманитарными успехами. Анджелина хочет дать еще одному ребенку такую ​​же возможность», — заявил инсайдер.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Только троих детей Джоли родила от Питта, другие являются приемными.

Джоли и Питт закрутили роман, как пишет пресса, в 2005 году, однако только в августе 2014 пара зарегистрировала свой брак. Спустя два года «бранджелина», как прозвали голливудских актеров в СМИ, подали заявление на развод. В апреле прошлого года Джоли и Питт официально развелись.