Тани: Ливийцам нужно отказаться от ненависти в адрес друг друга

Тобрук, 11 февраля. Премьер-министр восточного правительства Ливии в Тобруке Абдалла ат-Тани призвал жителей Ливии следовать дипломатической риторике решения кризиса в стране, отказавшись от агрессивных действий и высказываний в отношении друг друга.

По его словам, сейчас нужно действовать в рамках примирительной политики, объединив государственные институты. Если этого не сделать, подчеркнул глава Временного правительства Ливии, в стране может надолго воцариться социальный раскол.

«Ливия нуждается в серьезной поддержке со всех сторон для разрешения конфликта, который уже привел к гибели большого числа ливийцев», — пояснил он.

Абдалла ат-Тани надеется, что работа по урегулированию конфликта продолжится, а 2020-ый год ознаменуется годом объединения страны под руководством одного правительства. Он осудил вмешательство других стран в дела Ливии, а также политику ряда СМИ, материалы которых усугубляют положение дел в стране и приводят к разжиганию ненависти.

В МИД России подчеркнули приверженность содействию в урегулировании ливийского кризиса. Олег Озеров, замдиректора департамента Африки МИД РФ подчеркнул, что «африканским проблемам должно быть найдено африканское решение».