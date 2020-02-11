Российские и сербские курсанты соревновались в легкой атлетике. ФАН-ТВ

В легкоатлетическо-футбольном манеже Центрального спортивного клуба Армии состоялась вторая матчевая встреча по легкой атлетике между курсантами высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и Республики Сербия.

«Легкая атлетика является самым массовым олимпийским видом спорта, и неслучайно легкую атлетику именуют королевой спорта. Сегодня у нас в течение дня в 14 спортивных дисциплинах, входящих в легкую атлетику, будет разыграно 42 медали. Хороших выступлений, хороших стартов, высоких результатов, удачи в жизни», — пожелал участникам заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

Медали разыгрывались в таких дисциплинах как: толкание ядра, прыжки в длину и высоту, а также бег на различные дистанции.

В этом году команды встретились уже во второй раз. В 2019 соревнования проходили в Белграде и завершились победой российских курсантов.

«Хотел бы поприветствовать вас, пожелать больших успехов сегодня на соревнованиях. Чтобы эти соревнования стали традиционными, и чтобы сегодня спорт победил», — выступил перед конкурсантами атташе по вопросам Республики Сербии в РФ Будимир Гайич.

В составе сборной ВС РФ выступили 22 курсанта, представляющих ВУНЦ ВВС ВВА города Воронеж и ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» Сызрани, также ВКА имени А.Ф. Можайского, ВИФК, ВАС им. Буденного, ВМА им. Н. Г. Кузнецова, ВА ВКО имени Маршала Советского Союза Жукова и Омский АвБтИИ, РВВДКУ. Команду Сербии представляли 13 атлетов.

В итоге и вторая встреча закончилась победой российских военных. Им удалось одержать верх 23 раза, а сербы получили 14 наград.