Чемпион СССР по футболу Рейнгольд скончался в Москве

Москва, 11 февраля. Чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни.

«Умер. Сердце», — сообщил РИА Новости его коллега по «Спартаку» Александр Мирзоян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Рейнгольда доставили в больницу с подозрением на инфаркт. Он принимал участие в турнире, посвященном 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова. В манеже 77-летнему чемпиону СССР стало плохо, его увезли на скорой помощи.

Валерий Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 годы на позициях крайнего нападающего или полузащитника. В 1962 году стал чемпионом Советского Союза в составе «красно-белых».