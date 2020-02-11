Обвиняемую в вымогательстве жену Цеповяза отпустили под домашний арест

Москва, 11 февраля. Жену члена ОПГ «Кущевская» Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, которая обвиняется в вымогательстве 70 млн рублей у предпринимателя, отпустили под домашний арест. Потерпевшая сторона с решением суда не согласна и собирается его обжаловать, заявил адвокат Генрих Хачатуров.

«Мы считаем, что данное постановление не соответствует нормам УПК, не согласны с этим решением, будем его обжаловать в кассационном суде. Мы считаем, что судом было принято необоснованное решение в части тех доводов, на которые мы сослались», — цитирует его телеканал 360.

Напомним, что дело против Стришней было возбуждено после того, как отбывающий пожизненный срок киллер банды Цапков по кличке Вова Беспредел дал показания, в которых раскрыл новые эпизоды преступлений ОПГ. Так стало известно о вымогательстве Стришней.

Помимо жены Цеповяза по делу также проходит ее брат. Оба подозреваемых были задержаны в июне прошлого года.Сам Цеповяз в 2013 году был приговорен к 19 годам лишения свободы за массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского края.