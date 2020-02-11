Бросивший в «Шереметьево» сыновей мужчина признался в любви к ним

Москва, 11 февраля. Оставивший двух малолетних детей в московском аэропорту «Шереметьево» Виктор Гаврилов заявил, что находится в столице и ежедневно общается с сыновьями.

«Я в Москве нахожусь. Я связывался с детьми, когда они были в Москве и сейчас был у детишек. Я общаюсь с ними каждый день, потому что я своих детей люблю», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

В конце января мужчина, прилетевший из Хабаровска, оставил детей шести и девяти лет в московском аэропорту. У мальчиков с собой был рюкзак, в котором лежали некоторые документы и записка, оставленная отцом. Мужчина написал, что просит пристроить детей в приют из-за тяжелого финансового положения. Гаврилов пообещал забрать сыновей, как только ситуация улучшится.

Выяснилось, что мать детей живет отдельно и со своими сыновьями не общается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления «истязание». Как сообщили в Следственном комитете, Гаврилов бил свою жену и детей.

Мальчиков передали под опеку бабушке по материнской линии. В начале месяца детей пристроили в школу и детский сад в Хабаровском крае.