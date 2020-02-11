Стало известно, от какой болезни лечится британский принц Гарри

Лондон, 11 февраля. Принц Гарри Уэльский обратился в лондонскую клинику, которая специализируется на лечении алопеции. По данным британских СМИ, принц Гарри пытается избавиться от своей лысины по настоянию супруги.

Принц Гарри уже давно столкнулся с проблемой раннего облысения. Журналисты утверждают, что лысина принца увеличилась в два раза после свадьбы с Меган Маркл, которая состоялась в мае 2018 года. Один из друзей принца рассказал журналистам, что Гарри всерьез обеспокоен облысением, так как опасается, что данная проблема может привести к разводу. Принц Гарри уже несколько раз посещал хирурга-трансплантолога Асима Шахмалака, который разработал дорогостоящую стратегию лечения, включающую пересадку волос.

Стоит отметить, что в середине января принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, которое шокировало жителей Великобритании. Гарри и Меган решили сложить монаршие обязанности и переехать в Канаду подальше от королевских протоколов.

Данное событие шокировало не только британцев, но и представителей королевской семьи. При этом в пресс-службе Букингемского дворца сообщили, что с весны 2019 года принц Гарри и Меган не получают финансирование на выполнение своих королевских обязанностей.