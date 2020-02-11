МИД Украины объяснил, почему Киев не планирует назначать посла в России

Киев, 11 февраля. Киев не планирует повышать статус дипломатических отношений с Москвой путем назначения посла. Об этом заявили в украинском министерстве иностранных дел.

В ведомстве в очередной раз безосновательно заявили о якобы «агрессии» России в отношении Украины и «оккупации» части ее территорий, чем объяснили нежелание обмениваться дипломатами.

«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», — говорится в сообщении министерства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул готовность Москвы обменяться послами с Киевом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что пока подобный вопрос между сторонами не обсуждался и кандидатуры послов не рассматривались.

Украина отозвала своего посла из Москвы в 2014 году на фоне ухудшения отношений с РФ. Российская сторона предприняла ответные действия.

Напомним, что в Киеве тогда произошел государственный переворот. Его итоги не признали Донецкая и Луганская народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ развернул против них военную кампанию. Жертвами гражданской войны в Донбассе стали уже более 13 тысяч человек, сообщали в ООН.

Кроме того, жители Крыма объявили о своем желании выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан. Полуостров они считают «своей, временно оккупированной территорией», а также голословно обвиняют Россию в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны.

Москва не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.