Как Пентагон годами скрывал потери США в Ираке и Афганистане

Количество американских военнослужащих, контуженных во время ракетного удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», вновь выросло. С 8 января число пострадавших достигло 109 человек — эксперты не сомневаются в том, что Пентагон пытается скрыть реальные потери, как это происходило неоднократно. О том, как ВС США скрывали потери на Ближнем Востоке, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Новые контузии, новые трупы

Пентагон официально сообщил о 109 пострадавших. В заявлении, опубликованном в понедельник, пресс-секретарь Пентагона Алисса Фара подчеркнула, что это — лишь «данные на текущий момент», и количество пострадавших может вырасти вновь.

Ранее в Пентагоне объяснили рост числа пострадавших тем, что «не всегда контузию можно определить сразу» - однако с 8 января, черного дня для американских войск в Ираке, прошло уже больше месяца. Источники в Иране заявляли о 143 погибших и более чем 500 раненых американцах.

IRAN MISSILE ATTACK TO USA HQ AIN AL ASSAD pic.twitter.com/9aY8X8Bq2i — Reza (@Reza73173327) January 8, 2020

Пентагон подтвердил то, что стало известно вскоре после ракетного удара — контуженных американцев (а также, вероятно, трупы погибших) уже 8 января специальными рейсами вывезли в Германию, в Иорданию и на Родос.

Тем временем из соседних с Ираком стран продолжают поступать сообщения о гибели американских военнослужащих. После того как 24 января в «автомобильном происшествии» в Сирии погиб рядовой Антонио Мур (никакой другой информации об этом происшествии, кроме данных Пентагона, нет), наибольшие потери понес американский контингент в Афганистане. Новые потери были объявлены в воскресенье — двое военнослужащих США погибли «от ран, полученных в боевой операции».

Наиболее серьезным инцидентом стала гибель 28 января американского самолета-разведчика, на котором находился «Аятолла Майк» — офицер ЦРУ Майкл д’Андреа, который отвечал за операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани. Иранские источники заявили, что уничтожение д’Андреа было частью операции «Месть за мученика Сулеймани» — самолет был сбит ПЗРК, поставленным в Афганистан Корпусом стражей Исламской революции. По неподтвержденным данным, на месте крушения были обнаружены «сотни погибших».

Уже на следующий день стало известно о крушении в иракской провинции Анбар транспортного самолета UC-27B — такими пользуются сотрудники Командования специальных операций ВС США. Точно число погибших осталось неизвестным, и Пентагон не делал специальных заявлений по этому поводу.

Тем временем количество пострадавших при обстреле Айн аль-Асад продолжало расти.

Скрывать потери — принцип работы Пентагона

По официальным данным, с 2006 года погибло около 16 тысяч военнослужащих США. Однако в соответствии с правилами, которые действуют в США, лишь меньшая их часть считается «боевыми потерями». По данным Military Times, менее трети (28%) погибших военнослужащих были отнесены к боевым потерям в 2018 году. Все остальные американцы, погибшие в более чем в 70 странах по всему миру, считаются «небоевыми потерями». Такая практика позволяет скрывать реальное число жертв среди американских войск, манипулируя данными о гибели военнослужащих.

Например, рядовой Антонио Мур погиб в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Несмотря на то, что он был частью оккупационных сил США в Сирии и погиб в ходе выполнения боевого задания на левобережье Евфрата, его смерть не относится к «боевым потерям» — ведь боя не было, это «просто несчастный случай». То же относится к тысячам других военнослужащих США.

Сведения о военных кампаниях, которые США вели на Ближнем Востоке после теракта 11 сентября 2001 года, позволяет предполагать, что во всех этих конфликтах Пентагон сильно преуменьшал количество американских потерь (а также число жертв среди мирного населения).

Статистика, которую публикует Пентагон, весьма примечательна: количество американских военнослужащих, погибших от «небоевого несчастного случая» (non-OCO accident) в 1,7 раза превышает количество погибших в бою! Более того, количество «небоевых смертей по собственной вине» (non-OCO self-inflicted) в 1,2 раза превышает число солдат, погибших в бою. А количество военнослужащих, которые умерли от болезней и травм в небоевых условиях (non-OCO illness/injury), лишь немногим меньше боевых потерь — и это несмотря на то, что военнослужащие США имеют доступ к одной из лучших в мире систем медицинской помощи.

Более того, в статистике с 2006 по 2018 год 458 американских военнослужащих числятся «погибшими в небоевых условиях в результате криминальных убийств» (non-OCO homicide), 248 случаев считаются «неопределенными» и еще 104 «ожидают решения».

Афганистан

Методы, которыми пользуется Пентагон для «размывания» боевых потерь, еще в 2003 году писало пакистанское издание Frontier Post. Как сообщили высокопоставленные военные источники в Афганистане, за два года после начала войны США потеряли более 2600 военнослужащих убитыми и несколько тысяч ранеными.

На Западе освещение военных действий против исламского движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) вели практически исключительно американские и британские официальные источники, а также катарский телеканал Al Jazeera — в результате информация о реальных потерях никогда не попадала в мейнстримовые американские СМИ.

Frontier Post утверждает, что крупнейшие потери силы НАТО понесли в октябре 2001 года, когда начинали военную кампанию и вели жестокие бои за Мазари-Шариф, Кабул и Кундуз. При первую потерю США подтвердили лишь после 25 ноября (спустя полтора месяца после начала операции в Афганистане, и погиб офицер не в ходе боевых действий, а во время восстания пленных талибов в тюрьме Кала-и-Джанги).

Позже США понесли крупные потери в марте 2002 года, в ходе операции «Анаконда» в горах провинции Пактия. Тела погибших отправляли не в США, а в Германию, где долгое время они хранились в специальных моргах — тела убитых постепенно переправляли на родину по нескольку десятков человек. Это было сделано для того, чтобы избежать массовых протестов в США из-за огромных потерь.

Ирак

Пентагон скрывал и продолжает скрывать потери, которые США понесли во время войны в Ираке — об этом стало известно лишь спустя несколько лет после ее начала. Как выяснила группа журналистов CBS News, вопреки официальным данным США, количество потерь армии США в ходе вторжения в Ирак значительно превышало 15 тысяч человек.

Как оказалось, молодые американцы, якобы отслужившие в Ираке и вернувшиеся домой в Штаты, становились жертвами настоящей «эпидемии самоубийств» — только в 2005 году якобы покончили с собой более 6,2 тысяч ветеранов Ирака. По мнению расследователей CBS News, убитых американцев фиктивно списывали со службы, после чего они якобы совершали самоубийство.

Уже в апреле 2004 года в прессу просочилась информация о том, что на территории Кипра находятся тела нескольких тысяч военнослужащих из США и Великобритании, погибших в Ираке и Афганистане. Тела военных находились в холодильниках на контролируемой американскими миротворцами территории Кипра, и постепенно переправлялись в Штаты через медицинские центры в Германии и на Ближнем Востоке.

Общие принципы сокрытия потерь

Профессор Бадран в своем анализе войны в Ираке пишет об общих принципах сокрытия потерь, которые использует Пентагон: практически никогда сведения о погибших не сообщаются сразу — как и в случае с ракетным ударом по «Айн аль-Асад», сообщается только о «пострадавших» и «раненых» в результате нападения врага.

В первую очередь информацию о гибели американских военнослужащих скрывают от их сослуживцев — тех, кто не присутствовал при инциденте непосредственно. Большинство американцев не готовы умышленно замалчивать информацию о гибели боевых товарищей — поэтому за дело берется военная разведка. Сослуживцам погибшего сообщают, что их товарищ находится в госпитале «в крайне тяжелом состоянии», секретная служба изымает его личное дело, при этом солдатам категорически запрещается сообщать что-либо родственникам своего товарища.

Если погибший военнослужащий не является гражданином США, он может быть захоронен прямо на территории военной базы — подобная братская могила была найдена, в частности, на эвакуированной базе США под Багдадом.

Тела погибших солдат и офицеров — граждан США — экстренным рейсом вывозят в Германию, Катар, или другую страну, где есть военные базы США. Там трупы подвергают заморозке, которая позволяет хранить тело неопределенный срок. В тех случаях, когда это по каким-либо причинам невозможно, погибшего стремятся перевести в разряд «небоевых потерь» — например, причиной смерти объявляется гибель во время огневой тренировки, тяжелое заболевание или какая-нибудь «необычная причина» — например, внезапный сердечный приступ, утверждает Бадран.

Сбой системы

Развитая система сокрытия боевых потерь необходима, чтобы поддерживать имидж «непобедимой американской армии». Если верить официальным данным, военнослужащие США гибнут от суицидов на почве депрессии или, словно британские колонизаторы, от «тропической лихорадки», куда чаще, чем от огня противника.

#Iraq Vidéo qui montrerait l'impact d'un missile sur la base d'Ayn al Asad en #Irak.

Il y aurait eu environ 35 missiles dirigés contre cette base.

La base d'#Erbil a aussi été ciblée. Aucun rapport sur les victimes.

Les missiles sont probablement des Fateh-110.#Iraq #Iran #USA pic.twitter.com/6lNJedenwE — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 8, 2020

Потери, которые несут США, Пентагон старается «размазать» на большой территории — целым театрам боевых действий — и во времени (иногда — на годы). Это позволяет избежать взрыва недовольства на территории США, и не дает поводов въедливым американским журналистам новых поводов для расследований.

Однако ракетный удар, нанесенный КСИР по базе «Айн аль-Асад» «сломал систему»: реальность слишком сильно расходится с преувеличенно бодрыми заявлениями президента Дональда Трампа об «отсутствии потерь». Теперь Пентагон, игнорируя вопросы от обеспокоенной прессы, вынужден постепенно объявлять о новых и новых «ударных травмах», в то время как CNN демонстрирует кадры разрушений, снятые на американской базе.

Можно не сомневаться в том, в ближайшее время появятся новые заявления Пентагона о «пострадавших» в ходе удара по «Айн аль-Асад». Вероятно, это будет продолжаться до тех пор, пока Иран не опубликует обещанные ранее доказательства гибели американских военных, или не произойдет утечка информации, которая ударит по Трампу, обнажив вранье Минобороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.