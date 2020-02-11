ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию из-за коронавируса

Женева, 11 февраля. Всемирная организация здравоохранения призвала не нагнетать ситуацию с рассуждениями о том, что новым типом коронавируса якобы могут заразиться две трети населения Земли, заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан.

Ранее эпидемиолог Гэбриэл Лян в интервью британскому изданию Guardian сказал, что большинство склоняются к тому, что каждый заболевший коронавирусом может заразить как минимум еще двух человек. Таким образом, показатель поражения может составить от 60% до 80%, и заразиться может две трети населения планеты.

«Если оставить без присмотра костер, то он может спалить весь лес. И мы можем только рассуждать, как далеко зайдет этот пожар. Если посмотреть на ситуацию за пределами Китая, то мы имеем дело с менее чем 400 случаев за более чем месяц передачи вируса от человека к человеку. Это не значит, что не будет эскалации, но это также означает, что распространение не ускорится», — сказал Райан на брифинге.

По его словам, пока многое остается неизвестным о новом типе вируса, но данные говорят, что у людей есть возможность по сдерживанию, контролю, замедлению и подготовке к борьбе с инфекцией. Представитель ВОЗ подчеркнул, что сейчас нужно бороться с эпидемией дезинформации в отношении коронавируса, а также информировать людей о способах предотвращения распространения инфекции.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на форуме, посвященном коронавирусу, что первые образцы вакцины от инфекции будут готовы через полтора года.

В конце прошлого года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, сообщило «Утро.ру».

По данным на 11 февраля 2020 года, число заразившихся в Китае уже превысило 37 тысяч, скончались 1016 человек, указал Infox.ru.