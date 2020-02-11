Парламент Северной Македонии одобрил вступление в НАТО

Белград, 11 февраля. Парламент Северной Македонии во вторник ратифицировал договор о вступлении в НАТО. По словам спикера законодательного органа, документ поддержали 114 из 120 депутатов. Перед этим за документ единогласно проголосовал парламентский комитет по внешней политике.

Напомним, что 2 декабря Сенат США ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. «За» высказался 91 сенатор, «против» — 2. Руководство НАТО ожидает, что Северная Македония официально присоединиться к военному блоку уже этой весной. Более точной даты пока не называлось.

Летом 2018 года Скопье и Афины подписали договор о новом названии балканского государства — Республика Северная Македония. Это позволило не только избежать топографической путаницы (один из регионов Греции называется Македонией), но и открыло Скопье путь в НАТО. Министерство иностранных дел РФ заявило, что включение новых государств в Североатлантический альянс подрывает безопасность Европы, поскольку наращивание сил НАТО лишь усиливает напряжение на континенте.