Как коронавирус обрушил спрос на нефть в Китае и привел к ценовой войне за углеводороды

Вспышка коронавируса вызвала падение спроса на нефть в КНР. Об этом на пресс-конференции «Падение цен на нефть: коронавирус и мировой энергетический рынок» заявил директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.

«Спрос на нефть в Китае упал примерно на 20%. Транспорт встал, остановились перевозки и туристические движения. На фоне замедления транспортного сектора, который является ведущим, наблюдается снижение спроса. Вирус охватывает соседние страны, Россию это тоже коснется», — заявил Кулагин.

Дальнейшую цену на нефть будет определять ситуация на рынке. США остаются в плюсе, так как за минувший год добыча нефти в Америке выросла в несколько раз. Первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов заявил, что России следует готовиться к ценовой войне с другими странами.

«Я бы не хотел, что бы правительство использовало бюджет национальной валюты для решения проблем. Пока не поздно, надо достать нефть и продать», — высказал свое мнение Симонов.

Главный директор по энергетическому направлению Алексей Громов, в свою очередь, заметил, что ситуация на рынке газа выглядит тревожной. По прогнозам экспертов, цены на газ в Европе упадут к лету. В падении цен сыграли роль климатические условия при потеплении. Он также отметил, что снижение спроса на углеводороды в Китае продлится максимум до конца февраля и, возможно, затронет март. В Поднебесной однозначно снизится турпоток и встанут грузоперевозки. Россия в этом случае может потерять прибыль от доставок нефти за рубеж.

«Многое зависит от игроков на рынке, следует ожидать, что цены на нефть стабилизируются и даже подрастут», — дает свою оценку Громов.

Руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Александр Кудрин заметил, что четкой статистики пока нет. Все нынешние результаты складываются за счет статистики прошлого года.

«Не полетят в Китай — полетят к нам. Не будет поставок из Китая — поднимем у нас аграрное производство», — заявляет Кудрин.

В то же время ситуация на рынке нефти в Америке останется неизменной, так как она имеет запас нефтяных скважин. Симонов считает, что если Трамп пойдет на второй срок, то сланцевая отрасль будет процветать. Следует сделать ставку на победу Трампа, и тогда он будет заинтересован в росте цен на нефть.

Так же на конференции была затронута тема постройки нового газопровода «Северный поток — 2». Кулагин заявил, что если Россия запустит газопровод до выборов в Америке, то ситуация с падением цен на нефть больше не будет волновать Москву.