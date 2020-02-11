Женщина погибла в ДТП с участием пьяных бойцов ВСУ под Донецком

Донецк, 11 февраля. Женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии с участием боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Трагедия произошла в районе Елизаветовки, которая находится в 20 километрах к западу от Донецка.

«Во время движения на личном транспорте боевики [28-й отдельной механизированной] бригады [ВСУ] совершили выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с встречным транспортным средством», — говорится в сообщении.

В результате аварии бойцы украинской армии пострадали, а женщина, которая управляла вторым автомобилем, скончалась от полученных травм. Полиция, прибывшая на место ДТП, установила, что виновники аварии были пьяны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал подробности смертельной аварии с пассажирским автобусом, который следовал из Горловки в Севастополь и перевернулся в районе города Новоазовск. Два человека погибли, как минимум 22 пострадали. Водитель не справился с управлением из-за непогоды.