Виторган развеял слухи о расставании с Нинидзе совместным интимным фото

Москва, 11 февраля. Актер Максим Виторган и его возлюбленная и коллега Нино Нинидзе развеяли слухи о своем расставании, опубликовав в Instagram совместное интимное фото.

В соцсети появился нежный снимок двух любящих людей, на котором они лежат в объятиях с закрытыми глазами. Его выложил в Stories Виторган.

Оба актера время от времени публикуют совместные снимки, однако чаще они встречаются в профиле у Нинидзе. Как правило, девушка не подписывает их признаниями в любви и прямо не говорит о чувствах, но по фото всегда видно, что она относится к Виторгану с большой любовью.

Ранее избранник Нинидзе заставил поклонников волноваться, намекнув на то, что в его личной жизни вновь наступил разлад. Он разместил в своем аккаунте цитату Льва Толстого о предательстве, чем спровоцировал слухи о расставании с 28-летней актрисой.

Пара Виторгана и Нинидзе официально подтвердила свои отношения в конце июля 2019 года, напоминает портал «Дни.ру». Влюбленные вместе пришли на премьеру фильма «Гив ми либерти» в институте «Стрелка» в Москве. До этого оба артиста любовную связь отрицали. В настоящее время они проводят много времени друг с другом и со своими детьми от предыдущих браков, а также часто путешествуют.

Романтические отношения между актерами начались после того, как Виторган развелся с экс-супругой, известной журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак, которая в сентябре 2019 года вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Нинидзе на тот момент уже подала на развод со звездой «Диверсанта» Кириллом Плетневым и тоже была фактически свободна.