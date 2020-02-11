В МИД РФ призывают Ливию незамедлительно отпустить российских граждан

Москва, 11 февраля. В МИД РФ заявили, что внешнеполитическое ведомство России постоянно обсуждает с так называемым Правительством национального согласия Ливии (ПНС) вопрос освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в МИД, отвечая на официальный запрос ФАН.

Однако напрямую связаться с Шугалеем и Суэйфаном дипломатические работники не могут, так как не находятся в Ливии.

«Сообщаем, что вступить в прямой контакт с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном затруднительно, поскольку персонал российского посольства в Ливии летом 2014 года был эвакуирован из Триполи в Тунис», — пояснили в МИД РФ.

Однако диалог с представителями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по-прежнему идет. Как заявили в МИД РФ, российские дипломаты постоянно обсуждают с ПНС вопрос о необходимости незамедлительного освобождения российских граждан.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич направил руководителю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием освободить российских социологов Шугалея и Суэйфана. С мая 2019 года россияне находятся в частной тюрьме в столице Ливии.