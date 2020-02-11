Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ

Минск, 11 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские СМИ и Telegram-каналы публикуют антибелорусские сообщения. Политик заявил, что уже обсуждал эту тему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и с бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Он говорит: «Ты знаешь, страна большая». Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы», — цитирует Лукашенко белорусское агентство «Белта».

Как сообщает телеканал 360, перед встречей с Путиным Лукашенко попросил своего пресс-секретаря сделать подборку подобных сообщений.

Напомним, что в последний раз лидеры России и Белоруссии встречались 7 февраля в Сочи. Стороны обсудили интеграцию двух стран в рамках создания Союзного государства, а также вопросы, имеющие отношение к нефти и газу.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко «проделали титаническую работу» при создании Союзного государства. Поэтому уже сегодня уровень интеграции довольно высок.

Союзное государство представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства.