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Глава ВОЗ назвал сроки создания вакцины от коронавируса

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Глава ВОЗ назвал сроки создания вакцины от коронавируса

Женева, 11 февраля. Первые образцы вакцины от нового типа коронавируса могут быть готовы уже через полтора года, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

«Первая вакцина [от коронавируса нового типа] может быть готова через 18 месяцев», — отметил он.

Он назвал разработку вакцин и терапевтических средств одним из важных составляющих программы исследований. При этом понадобится много времени на их развитие, добавил он.

На форуме, посвященном коронавирусу, Гебреисус сообщил, что у инфекции появилось официальное название — COVID-19, указал RT.

Во вторник в Женеве стартовал двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с новым типом коронавируса. В нем принимают участие около 400 экспертов из разных стран мира.

Напомним, первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Инфекция постепенно стала распространяться за пределы Китая, заболевшие есть в ряде стран Азии, Африки, Америки, Европы и Океании, сообщил телеканал «360».

По данным на 11 февраля 2020 года, число заразившихся в Китае уже превысило 37 тысяч. От инфекции скончались 1016 человек, сообщило «Утро.ру».Глава ВОЗ назвал сроки создания вакцины от коронавируса

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