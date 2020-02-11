В Крыму неожиданно замерз самый высокий водопад Учан-Су

В Крыму в разгар сильного похолодания замерз самый высокий водопад Учан-Су. Об этом с места событий сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Высота водопада Учан-Су 98,5 метров. В переводе с крымско-татарского языка его название означает «летящая вода». Наиболее эффектным водопад выглядит, когда просыпается — во время таяния снегов в горах в конце марта-начале апреля. Однако сейчас он стал не менее зрелищным и притягивающим.

Посмотреть на своеобразную ледяную скульптуру, напоминающую застывшего осьминога, в которую превратился водопад, приезжают жители Ялты и других регионов России. Некоторые сосульки — застывшие струи — имеют более метра в высоту. И хотя кое-где среди льда пробиваются ручьи воды, замерший водопад эффектно выделяется на пути к вершине Ай-Петри.

«Природа редко дарит прекрасные дни, которыми можно насладиться. И лед, и снег, и зима наконец-то пришли к нам. Очень здорово, приехали посмотреть и запечатлеть этот день. Водопад Учан-Су — он природозависим, метеочувствителен, в зависимости от разной погоды он видоизменяется. Зимой он становится более обледенелым, красивым, а весной, когда дожди идут, он такой мощный, с характером. Он замерзает очень редко, и вот эти глыбы льда увидеть здорово, потому что температура все-таки плюс в Ялте, потому это такое редкое природное явление. Хочется его увидеть», — сказала корреспонденту ФАН жительница Ялты Иванна Кондратенко.

Сейчас температура в Крыму держится ниже нуля, в Ялте идет сильный снег хлопьями, что для большинства крымчан — настоящее автомобильное испытание. В самой Ялте минусовая температура — большая редкость, ведь город издавна славится своим мягким субтропическим климатом. С завтрашнего дня в Крыму ожидается потепление, но такой большой ледяной монолит не может растаять сразу, и поэтому еще несколько дней Учан-Су будет радовать желающих увидеть его застывшим.

«Впечатления замечательные, приехали мы, потому что очень долго ждали снега. Водопад очень красивый. На самом деле я в Ялте совсем недавно, раньше здесь не была», — рассказала другая очевидица природного явления Надежда Яковлева.

Следует заметить, что добраться до водопада далеко не просто: дорога к нему извилистая, настоящий серпантин, к тому же покрыта 20-сантиметровым слоем снега. Дорожные службы его регулярно расчищают, но буквально за полчаса дорога снова оказывается засыпана.