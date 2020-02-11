ФАН разъясняет: «Радио Свобода» наврало о «60-кратном превышении радиации» в Москве

В конце прошлой недели в ряде Telegram-каналов появилась информации о значительном повышении радиационного фона на территории Московского завода полиметаллов (МЗП). Эту информацию подхватили некоторые СМИ, включая антироссийское издание «Радио Свобода». При этом оно опубликовало новость о якобы «60-кратном превышении радиации» в столице уже после официального опровержения МЧС РФ этого лживого вброса.

Публикация антироссийского либерального СМИ начинается с заголовка, гласящего, что «В Москве датчик «Радона» зафиксировал 60-кратное превышение радиации». И это вопреки тому, что в самом материале приводятся слова депутата Мосгордумы от КПРФ Павла Тарасова о том, что «в ночь с воскресенья на понедельник приехали руководитель ФГУП «Радон» Алексей Лужнецкий и представитель «Росатома» Александр Пташкин и заявили, что датчик был технически неисправен».

Таким образом, «Радио Свобода» целенаправленно вывело в заголовок ошибочные показания датчика, введя в заблуждение своих читателей.

Между тем, в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили информагентству ТАСС, что на территории МЗП не было зафиксировано превышения уровня радиации.

«Радиометрические исследования проводятся по адресу: Каширское шоссе, дом 49. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано», — сообщили в МЧС.

Радиометрические исследования, уточняет ТАСС, после сообщения в интернете о повышении уровня радиации проводятся дважды в день. Подвижная химико-радиометрическая лаборатория дежурной смены мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС включает в себя современные высокотехнологичные средства, позволяющие осуществлять высокоточный мониторинг уровня радиации в окружающей среде.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы их сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.