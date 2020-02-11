Врач объяснила, почему звезды стали избавляться от силиконовых имплантов

Москва, 11 февраля. Звезды шоу-бизнеса стали обращаться к специалистам, чтобы избавиться от отравляющих их организм силиконовых имплантов, эту тенденцию постепенно перенимают и обычные девушки. Об этом заявила врач-косметолог Надежда Рослякова.

Специалист отметила, что эта тема в последнее время особенно волнует прекрасную половину человечества и тому есть причины. Врачи доказали, что силиконовые импланты — токсичные вещества, которые содержат в своем составе «практически всю таблицу Менделеева».

«Существуют специальные сообщества, которые насчитывают уже 47 тысяч пострадавших девушек после постановки имплантов», — такую неутешительную статистику привела врач.

Она объяснила, что вредные вещества из силиконовых имплантов сразу после постановки попадают в кровь и разносятся по телу, причем вывести их в дальнейшем из организма практически невозможно.

«Всем известный случай, к сожалению, летального исхода Юлии Началовой. Заболевание у нее началось именно после постановки силиконовых имплантов», — передает слова Росляковой «Пятый канал».

В качестве примера она привела ситуацию с известной фотомоделью Ким Кардашьян и телеведущей Лерой Кудрявцевой, у которых из-за имплантов начались проблемы со здоровьем. Как отмечает НСН, МРТ-исследование показало, что у Кудрявцевой порвался левый имплант и протекал на протяжении пяти-шести лет.

Напомним, что Началова в 2007 году в Лос-Анджелесе сделала операцию по увеличению груди. Организм начал отторгать импланты, в результате чего у певицы открылось сильное кровотечение прямо во время перелета из США в Россию. Певица вернулась в Лос-Анджелес, где пережила второе хирургическое вмешательство, после которого очень долго восстанавливалась. Исполнительницы не стало в марте прошлого года.