ФАН публикует видео обыска у осужденного по 284.1 УК РФ активиста «Открытки» Верникова

В распоряжении редакции «Федерального агентства новостей» оказалось эксклюзивное видео обыска дома у активиста «Открытой России» (ОР, признана нежелательной в России. — Прим. ФАН) в марте 2019 года Максима Верникова. Верников также является экс-координатором «Открытки» в Свердловской области. 11 февраля 2020 года Верников стал первым осужденным по статье 284.1 УК РФ — «Сотрудничество с нежелательной организацией».

Редакция ФАН в середине марта 2019 года публиковала кадры со следственных действий екатеринбургских правоохранительных органов. Сотрудники СОБРа в рамках возбужденного уголовного дела по статье 284.1 УК РФ пытались попасть в квартиру к активисту «Открытой России» Максиму Верникову для проведения обыска. Тогда имели место попытки взлома двери в ответ на полученный отказ впустить в жилье представителей МВД и следователя.

В настоящее время в распоряжении ФАН оказалось дополнительное видео с обыска у Верникова. На записи видно, что семья все же самостоятельно открыла дверь и впустила СОБР. В рамках обыска у активиста нежелательной НКО были найдены не только технические устройства, карты, но и атрибутика «Открытой России», а также плакаты со многих мероприятий ОР, в которых Верников принимал участие. Вещественные доказательства подтверждают, что активист и экс-координатор НКО в Свердловской области сотрудничал с «Открыткой» уже после того, как организация была признана нежелательной. По сообщениям журналистов, активист всячески отрицал свое участие в работе движения Михаила Ходорковского, но факты говорят об обратном.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 11 февраля 2020 года вынес первый приговор по статье 284.1 УК РФ. Максим Верников был приговорен к 300 часам обязательных работ. Суд принял решение с учетом положительных характеристик и состояния здоровья подсудимого. Отметим, что на оглашении приговора был замечен Андрей Пивоварова.

Присутствие оппозиционера несколько странно, равно как и равнодушие правоохранительных органов к его персоне. Пивоваров — экс-председатель признанной нежелательной «Открытой России», а на данный момент возглавляет аппарат ОР.

Напомним, еще одним потенциальным осужденным по статье 284.1 УК РФ может стать уже условно осужденный за призывы к экстремизму Егор Жуков. 1 февраля студент НИУ ВШЭ читал лекцию на мероприятии «Открытой России», посвященном сбору имущества и денежных средств в поддержку террористической и запрещенной организации «Сеть».