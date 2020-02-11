Поклонская предложила составить международный список «исторических негодяев»

Москва, 11 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила ООН составить список «исторических негодяев», которым нет оправдания. С такой инициативой она выступила на открытии международной молодежной модели ООН.
«Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них. Поэтому необходимо отдельное решение ООН. Нужно определить список исторических негодяев, которых ни в коем случае нельзя оправдывать», — отметила она.
По словам парламентария, сегодня многие люди, организации и страны открыто заигрывают с нацистами и даже финансируют их. Однако если ООН официально запретит оправдывать «исторических негодяев», то сторонники ультраправых сил сразу же «прикроют кружки доморощенных гитлеров».
Напомним, что в последнее время многие иностранные политики предпринимают попытки переписать историю. Особенно в этом преуспела Украина, которая объявила героями националистов, сотрудничающих с гитлеровскими войсками во время Второй мировой войны. В январе, к примеру, власти Ивано-Франковска устроили торжественное погребение украинца Михаила Мулика, который был участником дивизии СС «Галичина».
А президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и повесил на него ответственность за Холокост.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского предательством своего же народа. По ее словам, украинский лидер фактически уравнял Советский Союз и Третий Рейх, возложив равную ответственность как на преступника, так и на жертву. Захарова обратила внимание на то, что попытки переписать историю могут подорвать итоги Нюрнбергского трибунала.