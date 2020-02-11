Поклонская предложила составить международный список «исторических негодяев»

Москва, 11 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила ООН составить список «исторических негодяев», которым нет оправдания. С такой инициативой она выступила на открытии международной молодежной модели ООН.

«Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них​​​. Поэтому необходимо отдельное решение ООН. Нужно определить список исторических негодяев, которых ни в коем случае нельзя оправдывать», — отметила она.

По словам парламентария, сегодня многие люди, организации и страны открыто заигрывают с нацистами и даже финансируют их. Однако если ООН официально запретит оправдывать «исторических негодяев», то сторонники ультраправых сил сразу же «прикроют кружки доморощенных гитлеров».

Напомним, что в последнее время многие иностранные политики предпринимают попытки переписать историю. Особенно в этом преуспела Украина, которая объявила героями националистов, сотрудничающих с гитлеровскими войсками во время Второй мировой войны. В январе, к примеру, власти Ивано-Франковска устроили торжественное погребение украинца Михаила Мулика, который был участником дивизии СС «Галичина».

А президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и повесил на него ответственность за Холокост.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского предательством своего же народа. По ее словам, украинский лидер фактически уравнял Советский Союз и Третий Рейх, возложив равную ответственность как на преступника, так и на жертву. Захарова обратила внимание на то, что попытки переписать историю могут подорвать итоги Нюрнбергского трибунала.