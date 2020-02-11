Все, что нужно знать о мерах защиты от коронавируса в поездах, самолетах и аэропортах

Компания «Аэрофлот» в связи с распространением коронавируса предприняла несколько важных профилактических мер. Например, на воздушных судах, прилетающих в российские города из китайских, проводится дезинфекция салонов, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе авиаперевозчика.

«Аэрофлот» принял ряд профилактических мер, — отметили там. — На рейсах в/из КНР, Вьетнама, Таиланда, Южной Кореи и Японии бортпроводники используют одноразовые перчатки и маски для защиты органов дыхания».

Членам экипажей также даны рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты в аэропортах вышеперечисленных стран и на прилегающих к ним территориях, а также общие рекомендации по соблюдению мер предосторожности во время нахождения в странах Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении.

«На воздушных судах, прибывающих из Шанхая, Пекина, Гуанчжоу, проводится профилактическая дезинфекция салонов», — заключили в пресс-службе «Аэрофлота».

Не меньшая работа ведется и в поездах, о чем свидетельствует информация, которую ФАН предоставили в пресс-службе АО ФПК.

«Холдинг РЖД («Российские железные дороги»), в который входит «Федеральная пассажирская компания», работает в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), принимающими меры по выявлению заболеваний», — говорится в сообщении.

В частности, в ФПК провела инструктаж фронтлайн-персонала («персонал первой линии взаимодействия с клиентом». — Прим. ФАН) по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания, пояснили в пресс-службе ФПК.

«Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.), обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками) и кожными антисептиками, — отмечается в сообщении. — Во всех поездах компании размещены специальные памятки, а также проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах по профилактике инфекционных заболеваний».

Не меньшая работа по выявлению возможных случаев заболевания коронавирусом ведется и в российских воздушных гаванях. Например, в столичном аэропорту «Домодедово» уже с 27 января принимаются все необходимые меры профилактики, которые рекомендованы Минздравом России и Роспотребнадзором.

«Создан оперативный штаб для координации мероприятий по предупреждению распространения коронавируса, — проинформировали ФАН в пресс-службе аэропорта. — Усилен санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих из Азиатско-Тихоокеанского региона».

Так, в пунктах пропуска пассажиров через государственную границу проводится усиленный контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования, говорится в сообщении.

«На аэровокзале круглосуточно дежурит собственная медицинская служба, а также специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области, — заверили в пресс-службе. — Увеличена частота санитарной обработки помещений аэропорта с использованием специальных средств дезинфекции».

Кроме того, службы воздушной гавани и Роспотребнадзора регулярно проводят санитарно-эпидемиологические учения, говорится в сообщении.

«На них специалисты отрабатывают практические навыки работы по выявлению и транспортировке больного с подозрением на опасное инфекционное заболевание, а также работы с остальными пассажирами рейса и дезинфекции воздушного судна», — подчеркнули в пресс-службе.

Но самое главное, как сообщили ФАН в «Домодедово», на данный момент регулярные и чартерные рейсы из Китайской Народной Республики в расписании аэропорта отсутствуют.

Зато в другой московской воздушной гавани — «Внуково» — организован обязательный санитарно-карантинный контроль на авиалайнерах, точки отправления которых пока что находятся в китайских городах.

«Сотрудники санитарно-карантинного пункта поднимаются на борт самолета, где проводят дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа для выявления больных с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов, — отметили в пресс-службе аэропорта. — Повторная термометрия проводится в зале прилета с использованием стационарных тепловизоров».

Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении.

«Также обеспечен контроль над готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами. Приняты меры по обучению медицинского персонала», — отметили в пресс-службе «Внуково».

На данный момент известно, что жертвами коронавируса, которому Всемирная организация здравоохранения во вторник официально дала название Covid-2019, стало уже более тысячи человек (1016) Всего заболело 42638 человек, а выздоровело 3996.