Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»

Москва, 11 февраля. Новый формат вечернего шоу «Док-ток» на Первом канале заключается в том, что в эфире происходит реконструкция событий. Об этом заявила соведущая программы, журналистка Ксения Собчак.

Телевизионная премьера с известными российскими ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном состоялась 10 февраля. Дебютный выпуск был посвящен резонансному делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в умышленном жестоком убийстве собственного отца.

Авторы проекта претендовали на новизну и заявляли, что наиболее громкие темы будут обсуждаться в студии под новым углом. Однако зрители раскритиковали передачу в соцсетях, отметив, что никаких отличий формата от других ток-шоу программа не имеет.

Собчак объяснила, что в программе обсуждали тему, важную с точки зрения насилия в семье.

«Новый формат — реконструкция событий. Докьюментари. Тему Хачатурян обсуждали как важную с точки зрения домашнего насилия», — уточнила она в комментарии «НьюИнформ».

Ранее новое шоу с Собчак уличили в плагиате. Редакция телеканала RTVI заявила, что программа «Док-ток» с форматом, аналогичным передаче с участием журналистки на Первом канале, и названием, отличающимся лишь отсутствием дефиса, выходит в его эфире с сентября 2019 года. Ведет программу на RTVI семейная пара, получившая немало наград за работу над документальными фильмами. Супруги самостоятельно ищут истории, о которых рассказывают в эфире, и лично приглашают в студию экспертов.

Ведущий Иван Ургант еще до выхода шоу потроллил Собчак за рекламный ролик передачи в ванной. Шоумен пошутил, что звезде, вероятно, «есть от чего отмываться», передает «ФедералПресс».