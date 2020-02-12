Сирия новости 12 февраля 07.00: САА готова противостоять Турции в Идлибе, ИГИЛ атакует в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 12 февраля. Сирийская армия готова ответить на нападение Турции, террористы ИГИЛ1 применили «шахид-мобиль» в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выразили готовность противостоять Турции в Идлибе, противостояла боевикам в Идлибе и Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: нанесли удар по позициям курдских боевиков в Хасаке, продолжает направлять подкрепления в Идлиб.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): совершило нападение на проиранские силы и САА в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявили, что выбили САА из Шейх-Дамиса в Идлибе, подбили Т-90 САА в Алеппо.

Международная коалиция: направила вертолет в район Телль-Брака в Хасаке.

Провинция Алеппо

После вытеснения террористов из западных пригородов Алеппо, на линии соприкосновения продолжаются ожесточенные столкновения. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что смогли подбить танк Т-90 САА в ходе боев. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@AleppoAMC).

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещена в РФ) совершили внезапное нападение на части САА и союзных проиранских формирований в пустынной местности в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство Step News, нападение произошло в районе Файдах ибр Марвания. В ходе нападения ИГИЛ применило «шахид-мобиль», который поразил скопление автомобилей, принадлежащих проиранским силам, после чего боевики обстреляли их из стрелкового оружия и РПГ.

Правительственные силы отступили, чтобы вернуться с подкреплением. Источинк утверждает, что боевики ИГИЛ вывезли все вооружение, которое смогли найти, и покинули место нападения до прибытия подкреплений САА.

Провинция Идлиб

В связи с продолжающимся вмешательством Турции и эскалацией конфликта командование Сирийской арабской армии объявило о готовности продолжить военную операцию «Рассвет в Идлибе» и ответить на нарушение суверенитета Сирии.

Официальные источники, в том числе новостное агентство SANA, руководство САА подчеркнуло, что в ходе вмешательства в Идлибе Турция стремится предотвратить разгром террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Джебхат ан-Нусры1» и «Исламской партии Туркестана». Армия Турции вместе с террористами использует граждан Сирии, живущих в Идлибе, в качестве живого щита.

Командование САА подчеркивает, что сирийские войска готовы выполнить свой конституционный долг и отразить нападение Турции и угрозу Сирии.

Тем временем армия Турции продолжает вводить подкрепления на территорию Идлиба. Как сообщает источник в Twitter (@Archer83Able), подкрепления идут не только наземным путем, но и по воздуху — транспортный самолет Airbus A400M приземлился минувшей ночью на авиабазе «Хатай».

Телеканал Halab Today на основании оппозиционных источников утверждает, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» выбили САА из населенного пункта Шейх-Дамис. Различные медиаресурсы террористов (в том числе @humamisa) утверждают, что в ходе нападения был захвачен в плен военнослужащий САА. Между тем связанные с САА источники опровергают захват деревни — Шейх-Дамис на момент «захвата боевиками» не находился под контролем САА.

Провинция Хасака

Пограничный переход «Замалка», расположенный на востоке провинции Хасака, был закрыт из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает телеканал Halab Today. По данным источника, местная администрация, контролирующая пограничный переход, объяснила закрытие снегопадами и холодной погодой. Когда «Замалка» будет открыта, неизвестно.

Пограничный переход «Замалка» является ключевым пунктом для американских сил в Сирии и Ираке — через него проходят практически все конвои, осуществляющие снабжение американского оккупационного контингента.

Несмотря на плохую погоду, американский боевой вертолет Apache курсирует в районе населенного пункта Телль-Брак в провинции Хасака. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21).

Тем временем стало известно, что протурецкие формирования нанесли удары по позициям курдских боевиков в Хасаке. Удары были нанесены по районам населенных пунктов Умм аль-Хаир, Муджибира и Телль аль-Тавил к востоку от города Рас аль-Айн.

1 Организация запрещена на территории РФ.