Слесарь из Йошкар-Олы объяснил, почему пожаловался в полицию на Водонаеву

Москва, 11 февраля. Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний телеведущей Алены Водонаевой о «рожающем быдле» из личных принципов.

Мужчина признался, что его оскорбила публикация блогера, в котором она назвала получателей материнского капитала «быдлом».

«За высказывание о том, что могут позволить рожать богатые, а если в бедной семье рожают трех-четырех детей, то это уже быдло», — сказал Панкратов в беседе с «Пятым каналом».

Он отметил, что готов и дальше отстаивать свою позицию. По его словам, его уже вызвали в комитет по особо важным делам.

В беседе с изданием «Подъем» Панкратов сообщил, что готов отозвать жалобу на Водонаеву, если модель принесет свои извинения за слова о «быдле».

Скандал с участием Водонаевой разразился в декабре прошлого года, напомнил Infox.ru Блогер написала, что презирает семьи, которые живут в нищете и растят по несколько детей. По ее мнению, ради материнского капитала будут рожать по несколько детей «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».

Водонаеву вызвали на беседу в полицию из-за скандального поста. Девушке грозит 282-я статья УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».